اللاعب غصن يستعد لخوض منافسات بطولة العالم للسامبو

جهينة نيوز

يستعد لاعب منتخب سورية للسامبو منير غصن لخوض مشاركته الثالثة في بطولات العالم من بوابة البطولة التي تستضيفها رومانيا أوائل الشهر القادم.

وسبق لغصن مواليد 1985 أن شارك في بطولة العالم التي أقيمت في اليونان عام 2009 وحل فيها بالمركز الخامس فيما جاء بالمركز السابع في البطولة التي أقيمت في بلغاريا منذ سنتين.

لم يبد غصن قلقه من المنافسة في المشاركة المقبلة للحضور القوي الذي ستحظى به البطولة من قبل اللاعبين المتميزين على مستوى العالم بل بدا أكثر تصميما على إثبات وجوده في هذا الحدث الرياضي الضخم وإحراز نتيجة يرفع من خلالها علم سورية عاليا.

وفي تصريح لسانا قال غصن “رغم أن المنافسات ستكون قوية في بطولة العالم إلا أنني أكثر إصرارا على تقديم الأداء المتميز وتحقيق النتيجة الأفضل التي أطمح بها وهي إحراز إحدى الميداليات البراقة ولاسيما بعد مسيرتي الطويلة التي بدأتها باللعبة في نادي الشرطة منذ عام 1998 “.

وأضاف غصن: خلال مشاركتي في البطولتين السابقتين تمكنت من الفوز على أبطال دول متقدمة في اللعبة بخبرة اكتسبتها من خلال البطولات الخارجية التي خضتها خلال مسيرتي في اللعبة وهو ما سيحفزني على مقارعة المنافسين في الاستحقاق المقبل.

ويحمل غصن متصدر بطولات الجمهورية لأكثر من عشر سنوات في مختلف الفئات في رصيده العديد من المراكز المتقدمة في الجودو والسامبو أبرزها حصوله على الميدالية الذهبية ست مرات في بطولة غرب آسيا إضافة إلى عدد من الميداليات المتنوعة في عدد من البطولات العربية والدولية.