بوتين يبحث مع ماكرون هاتفيا عقد القمة الروسية الامريكية في باريس

جهينة نيوز

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين تحدث بالهاتف مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قبل أن يتوجه بالطائرة من سوتشي إلى اسطنبول اليوم.

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين بحث مع ماكرون مسألة عقد قمته مع الرئيس الأمريكي ترامب في باريس.

وسيحضر الرئيس بوتين في اسطنبول القمة الرباعية حول سوريا والتي ستضم الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كان الزعيمان ناقشا خلال الحديث، التسوية السورية: "أجل لقد جرى الحديث عن ذلك".

المصدر: انترفاكس