محامية تتجه للعمل بعروض الأزياء بعد بلوغها ال59 عاماً

جهينة نيوز

قررت المحامية البريطانية ديانا دالويزيو البالغة من العمر 59 عاماً ، ترك مهنتها وخوض العمل في مجال عرض الأزياء ، لرغبتها في التأكيد بأن السيدات البالغات سن الخمسين بمقدورهن فعل أي شيء.

وتهدف ديانا إخبار علامات الموضة المختلفة عدم التمييز ضد كبار السن التي يتبناها المسؤولين عن صناعة الموضة.

وقالت ديانا لمجلة مترو : هناك الآن مايقارب 20 مليون شخص فوق سن ال55 عاماً داخل المملكة المتحدة ، أي حوالي ثلث السكان ، وهذا الثلث تهمله صناعة الموضة ، كما أن معدل إنفاق الأشخاص الذين يزيد سنهم عن ال50 يشكل حوالي 47 % من إجمالي إنفاق المستهلكين في المملكة المتحدة بما يعني أن العلامات تتجاهل عملاء ناضجين.

و أضافت : مايحزنني هو أن القائمين على صناعتي الموضة والجمال ينحون الناس جانباً عندما يكبرون في العمر ، وإن رغبتي في العمل في مجال الأزياء هو الطريقة الأكثر وضوحاً لكسر حاجز العمر.

يذكر أن ديانا أعلنت بأنها ستتبرع بالأموال التي ستكسبها من مشاركتها في عروض الأزياء لصالح جمعيات خيرية تعمل معها.