الاحتلال الاسرائيلي يتهم سوريا وإيران بالمسؤولية عن اطلاق الصواريخ من غزة

جهينة نيوز

اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت سوريا وإيران بالمسؤولية عن إطلاق الصواريخ أمس الجمعة من غزة باتجاه المستوطنات في "غلاف غزة".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" إن إطلاق الصواريخ أمس من قبل الجهاد الإسلامي في غزة كان موجها من دمشق وفيلق القدس الإيراني.

واعتبر أن "إيران هي اليد الفاعلة التي تحرك الإرهاب في المنطقة، حيث تدير أذرعها في غزة لتدمر القطاع وتزعزع وضع سكانه باسم المقاومة".

ونقلت القناة 12 الاسرائيلية عن أدرعي قوله في بيان “إن اطلاق الصواريخ من غزة من قبل الجهاد الإسلامي كان موجها من قبل سوريا وإيران” وتابع “ان 34 صاروخا أطلق من غزة نحو المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وتم اعتراض 13 صاروخا، وهاجم الطيران الحربي الاسرائيلي 87 هدفا داخل قطاع غزة”.

كما نقلت القناة عن المحلل العسكري الإسرائيلي "روني دانييل" إن الجيش يستعد لعملية واسعة ضد قطاع غزة، لا سيما بعد قناعته بأن الأوامر باطلاق الصواريخ جاءت من دمشق، وان الأمور ذاهبة نحو مزيد من التدهور.

وكانت حركة الجهاد الاسلامي اعلنت مسؤوليتها عن قصف اسرائيل الليلة الماضية مؤكدة انها ستضرب كل بقعة في فلسطين في حال قرر الاحتلال التصعيد.