قمة بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعقد في أستانا الشهر القادم

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية اليوم أن قادة بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي سيعقدون قمتهم المقبلة في أستانا في الـ8 من الشهر المقبل.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مصدر في الوزارة قوله.. سينعقد في أستانا في الثامن من الشهر المقبل اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي على أن تلتئم قمة قادة بلدان المعاهدة بعد ظهر اليوم نفسه.

وكانت منظمة معاهدة الأمن الجماعي أكدت في بيان بعد اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في تشرين الثاني من العام الماضي دعمها سيادة وسلامة ووحدة أراضي سورية وحل الأزمة فيها بالسبل السياسية الدبلوماسية عبر حوار سوري سوري واسع دون أي تدخل خارجي.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.