معلمة تسبب لتلميذتها عاهة مستديمة .. والمحكمة تصدر قراراً

السبت, 27 تشرين الأول 2018 الساعة 13:15 | مجتمع, حوادث

معلمة تسبب لتلميذتها عاهة مستديمة .. والمحكمة تصدر قراراً

جهينة نيوز

أصدرت محكمة جزائرية في ولاية تلمسان قراراً بحق معلمة في مدرسة سيدي الجيلالي بالسجن الفوري لمدة عامين والثالث مع وقف التنفيذ ، بالإضافة لغرامة تصل إلى 17 ألف دولار أميركي ، بتهمة الضرب والجرح العمد المؤديان إلى عاهة مستديمة لعين إحدى التلميذات التي تدرس في الصف الخامس الابتدائي.

وتضامن زملاء المعلمة معها ووصفوا الحكم بأنه قاسي جداً وطالبوا بمقاطعة التدريس يوم غد الأحد تحت شعار "لا لحبس المعلم"

وبعد تدخل عدة أطراف من الوسط التربوي وافق والد التلميذة على التنازل على القضية مقابل تكفل المعلمة بجميع مصاريف علاج ابنته ، إلا أنه سرعان ماتراجع عن قراره وبقي على قرار المحكمة.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا