معلمة تسبب لتلميذتها عاهة مستديمة .. والمحكمة تصدر قراراً

جهينة نيوز

أصدرت محكمة جزائرية في ولاية تلمسان قراراً بحق معلمة في مدرسة سيدي الجيلالي بالسجن الفوري لمدة عامين والثالث مع وقف التنفيذ ، بالإضافة لغرامة تصل إلى 17 ألف دولار أميركي ، بتهمة الضرب والجرح العمد المؤديان إلى عاهة مستديمة لعين إحدى التلميذات التي تدرس في الصف الخامس الابتدائي.

وتضامن زملاء المعلمة معها ووصفوا الحكم بأنه قاسي جداً وطالبوا بمقاطعة التدريس يوم غد الأحد تحت شعار "لا لحبس المعلم"

وبعد تدخل عدة أطراف من الوسط التربوي وافق والد التلميذة على التنازل على القضية مقابل تكفل المعلمة بجميع مصاريف علاج ابنته ، إلا أنه سرعان ماتراجع عن قراره وبقي على قرار المحكمة.