"يني شفق" التركية: خاشقجي تحدث عن تهديده قبل مقتله

جهينة نيوز

ذكرت صحيفة "يني شفق" التركية، أن شبكة "غلوبال نيوز" الكندية أجرت مقابلة مع الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي قبل أشهر من مقتله، تحدّث فيها عن اضطراره للصمت بسبب تهديدات يتعرض لها.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن الشبكة "غلوبال نيوز" الكندية أجرت المقابلة مع خاشقجي في 6 أغسطس الماضي، عقب اندلاع الأزمة السياسية بين السعودية وكندا على خلفية ملف الحريات وحقوق الإنسان في المملكة.

وحسب الصحيفة قال خاشقجي: "رغم أنني أعيش في واشنطن، فأنا أحيانا أصمت لأن هناك تهديدات كثيرة".

وأشارت إلى أن خاشقجي وصف نقل كندا انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط إلى أجندة الدول الغربية بـ"الأمر الجيد"، لكنه اعتبر أن "المواجهة بين السعودية وكندا لا داعي لها إطلاقا، ويمكن إدارة الأزمة من خلال القنوات الدبلوماسية".

كما تطرق خاشقجي في حديثه للشبكة الكندية إلى حاجة الدول العربية إلى انتقادات من كندا بشأن حقوق الإنسان، وقال: "العالم العربي يشكل 5% من سكان العالم، لكن 50% من اللاجئين يأتون من هذه الدول".

وأكدت السعودية رسميا قبل أسبوع "وفاة" خاشقجي جراء "شجار واشتباك بالأيدي" وقع داخل قنصليتها العامة في اسطنبول، وأعلنت توقيف 18 شخصا على ذمة التحقيق.