اعترافات طيارون عن معلومات يخفونها في رحلاتهم الجوية

جهينة نيوز

اعترف طيارون لصحيفة "ديلي ميل" بأن الطاقم لا يبوح لركاب الطائرة بالمخاطر الكثيرة التي تنتظرهم أثناء الرحلات الجوية.

فيقول أحدهم : يصعب في بعض الأحيان العثور على المطار الذي نهبط به بسبب الأضواء الكثيرة التي تغطي الأرض من الأسفل.

ويشير طيار آخر بأن المسافرين ليست لديهم أي فكرة عن جودة تنظيف الطائرة ، فلا يتم تطهير الحمامات وغيرها من المرافق والإكسسوارات التي يستخدمها المسافرون على متن الرحلات الجوية بسبب قلة الوقت.

و أوضح بعض الطيارين بأنهم لا يصرحون بالعمر الحقيقي للطائرة التي بنيت على سبيل المثال عام 1968 حتى لا يصابوا بالهلع.

وختم طيار شركة الخطوط الجوية الصينية فيريكس لين بأنه لم يقم ولا مرة بإخبار الركاب بأن الطائرة اختطفت من قبل إرهابيين حتى لا يذعروا.