الوضع في سوريا على طاولة وزيرا خارجية تركيا وروسيا قبيل قمة إسطنبول

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف قبيل قمة زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا التي تعقد اليوم في إسطنبول.

وأكدت مصادر دبلوماسية تركية، أن وزيري خارجية روسيا وتركيا يبحثان حاليا تطورات الوضع في سوريا ومسألة إدلب.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول اليوم السبت لبحث آخر التطورات في محافظة إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة والعملية السياسية التي تهدف لإنهاء الصراع.

المصدر:سبوتنيك