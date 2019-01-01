الفيفا يوافق على زيادة جوائز كأس العالم 2019 للسيدات

جهينة نيوز

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) زيادة قيمة جوائز كأس العالم 2019 للسيدات من 15 إلى 30 مليون دولار بدءا من نسخة العام المقبل في فرنسا.

وبعد اجتماع للجمعية العمومية للفيفا في رواندا قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي يوم الجمعة إنه سيتم أيضا تخصيص 20 مليون دولار لاستعدادات المنتخبات قبل البطولة وهو ما يعني توزيع 50 مليون دولار في الإجمالي على 24 منتخبا مشاركا.

وستمثل قيمة الجوائز مثلي قيمتها في كأس العالم 2015 في كندا ولأول مرة سيتم توزيع الأموال على الأندية التي تشارك لاعباتها في البطولة كما هو الحال في منافسات الرجال.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي ”إنها رسالة مهمة جدا لكرة القدم للسيدات. هذا سيمنح دفعة كبيرة لكأس العالم“.

ورغم ذلك قالت رابطة اللاعبين المحترفين إن هذه التغييرات غير كافية لإصلاح عدم المساواة بين منافسات الرجال والسيدات في اللعبة.

وبلغت مجموع جوائز كأس العالم للرجال في روسيا هذا العام 400 مليون دولار بينما نالت فرنسا الفائزة باللقب 38 مليون دولار.

رويترز