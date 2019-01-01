ريال مدريد يبدأ التحرك لضم الأرجنتيني ويلمار باريوس

جهينة نيوز

أشارت مصادر إسبانية إلى اهتمام متزايد من طرف إداريي ريال مدريد بالتعاقد مع لاعب وسط فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، ويلمار باريوس، لتعزيز صفوف النادي الملكي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما نشرته يومية "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة النادي تُركز على الصفقات القادمة رُغم احتلال أنباء قرب إقالة المدرب جولين لوبيتغي للصحف في إسبانيا، الإسم الذي حددته الصحيفة كان للدولي الكولومبي ونجم وسط البوكا، باريوس (25 عامًا).

ونوهت الصحيفة بأن أحد كشّافي النادي قد سافر إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس إيريس الأسبوع الماضي، من أجل مراقبة اللاعب عن كثب والتحدث مع وكيل أعماله، حيث أسفرت الجولة عن نتائج إيجابية حسبما وصفت الصحيفة في عددها الصادر اليوم.

وبوكا جونيورز كان قد حقق فوزًا مُهمًا ضد نظيره بالميراس البرازيلي في ذهاب نصف نهائي كأس كوبا ليبرتادورس بهدفين نظيفين، ومن المحتمل أن يلاقي ريال مدريد في كأس العالم للأندية بعدما وضع قدمًا في المشهد الختامي للبطولة اللاتينية.

وكان النادي الأرجنتيني جدد عقد اللاعب قبل شهرين بعد الاهتمام الكبير من قِبل كبار أوروبا، وعلى رأسهم توتنهام هوتسبير الإنجليزي الذي رصد مبلغًا ضخمًا لجلبه وتقدم بعرض رسمي، بيد أن رئيس البوكا قام بإبطال المحاولات ومدد تعاقد اللاعب حتّى 2021 وبشرط جزائي 24 مليون يورو.