الجبير: المحتجزون في قضية خاشقجي سيحاكمون في السعودية

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن التحقيقات في مقتل الصحفي جمال خاشقجي "تستغرق وقتا"، مشيرا إلى أن "الحقائق تتكشف مع سير التحقيقات".

وأكد الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، على هامش "حوار المنامة"، مؤتمر الأمن الذي يعقد سنويا في البحرين، الذي انطلق صباح السبت، أن المحتجزون في قضية خاشقجي سيحاكمون في السعودية، مشيراً إلى أن جهات إنفاذ القانون السعودية في تركيا تعمل مع نظيراتها التركية في التحقيق. وقال: "هناك تحقيقات مستمرة في السعودية وتركيا بشأن القضية، ويوميا هناك أدلة جديدة نرصدها"، مشيرا إلى "أشخاص تجاوزوا صلاحياتهم في قضية خاشقجي".

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن قضية خاشقجي، أصبحت هيستريا والحقائق تتكشف مع سير التحقيقات. قائلا: أطالب وسائل الإعلام بانتظار التحقيقات حتى تنتهي، بالقضية التي "أصابت الإعلام بحالة هستيرية".

​وبالنسبة للعلاقات مع الولايات المتحدة، قال وزير الخارجية السعودي، إن الرياض لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة وهذا لن يتغير، مضيفا: "هناك مصالح علينا حمايتها والوقوف مع من سيساعدنا".

وقال إن "السياسة الخارجية لإدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب عقلانية وواقعية، وهذا شيء ندعمه جميعا في الخليج"، مشيرا إلى أن المملكة "مرت بأوقات صعبة مع إدارة (الرئيس السابق باراك) أوباما".