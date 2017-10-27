قطع الكهرباء عن بعض احياء دمشق بسبب اعمال صيانة محطة تحويل الميريديان!

جهينة نيوز

تقوم الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق باجراء صيانة عامة لمحطة تحويل الميريديان 66/20 ك ف اليوم السبت 27/10/2018 من الساعة 8 صباحا" لغاية الساعة 11,30 قبل الظهر وذلك بهدف الحفاظ على جاهزية محطات التحويل 66/20 ك ف في دمشق.

وذكر مصدر في الشركة لجهينة نيوز انه واثناء اعمال الصيانة سيتم قطع التغذية الكهربائية عن الاماكن التالية : صالحية محيط فندق الشام – شارع الحمرا- شارع العابد – عين الكرش – محيط وزارة الصحة – محيط نادي الشرق – عرنوس – مرجة - تجهيز – محيط وزارة الداخلية القديمة – محيط مجلس الشعب – ابو رمانة محيط سفارات قطر والامارات والسفارة البابوية - مالكي محيط جامع بدر – مزرعة محيط مستوصف الباسل - سبكي- حلبوني .