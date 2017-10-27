قطع الكهرباء عن بعض احياء دمشق بسبب اعمال صيانة محطة تحويل الميريديان!

السبت, 27 تشرين الأول 2018 الساعة 11:14 | شؤون محلية, أخبار محلية

قطع الكهرباء عن بعض احياء دمشق بسبب اعمال صيانة محطة تحويل الميريديان!

جهينة نيوز

تقوم الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق باجراء صيانة عامة لمحطة تحويل الميريديان 66/20 ك ف اليوم السبت 27/10/2018 من الساعة 8 صباحا" لغاية الساعة 11,30 قبل الظهر وذلك بهدف الحفاظ على جاهزية محطات التحويل 66/20 ك ف في دمشق.

وذكر مصدر في الشركة لجهينة نيوز انه واثناء اعمال الصيانة سيتم قطع التغذية الكهربائية عن الاماكن التالية : صالحية محيط فندق الشام – شارع الحمرا- شارع العابد – عين الكرش – محيط وزارة الصحة – محيط نادي الشرق – عرنوس – مرجة - تجهيز – محيط وزارة الداخلية القديمة – محيط مجلس الشعب – ابو رمانة محيط سفارات قطر والامارات والسفارة البابوية - مالكي محيط جامع بدر – مزرعة محيط مستوصف الباسل - سبكي- حلبوني .


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