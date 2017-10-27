ترامب: فوزي في الانتخابات أسوأ شيء حدث لروسيا

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت أن فوزه في الانتخابات هو أسوأ شيء حدث لروسيا.

وقال الرئيس الأمريكي خلال تجمع انتخابي في كارولاينا الشمالية: "أتعرفون ماذا سأقول لكم فوزي في الانتخابات هو أسوأ شيء حدث لروسيا".

وتابع ترامب: "لكن في الوقت نفسه، فإن التعايش مع روسيا، والتوافق مع الصين، وكوريا الشمالية، واليابان، جيد وليس سيئا"، مضيفا أنه عقد اجتماعا جيدا مع فلاديمير بوتين في هلسنكي، على الرغم مما كان يحاول قوله في الصحافة.

هذا وتجري الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر، ويطلق عليها انتخابات نصفية لأنها تتم في منتصف فترة الرئيس الحالي، وسيتم إعادة انتخاب جميع النواب البالغ عددهم 435 نائبا في مجلس النواب، و35 من أصل 100 من أعضاء مجلس الشيوخ، وكذلك حكام 39 ولاية وإقليم.

يذكر أن الكونغرس الأمريكي يجري تحقيقات مستقلة حول ما يوصف بـ"تدخل روسي" في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب نهاية 2016.

ويجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص روبرت مولر.

وتظهر في وسائل الإعلام الأمريكية تقارير منتظمة تشير إلى مصادر لا يذكر اسمها حول اتصالات أعضاء مقر حملة ترامب مع مسؤولين ورجال أعمال روس.

ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة.