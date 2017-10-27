الذهب يرتفع عالميا لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر

جهينة نيوز

شهدت أسعار الذهب أمس الجمعة ارتفاعا هو الأعلى خلال أكثر من ثلاثة أشهر وسجلت رابع أسبوع من المكاسب، مع إقبال المستثمرين على التماس الآمان في المعدن النفيس وسط هبوط حاد في أسواق الأسهم العالمية.

وقفز الذهب حوالي 1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1243.32 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يوليو/ تموز، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.26 بالمئة عند 1234.84 دولار في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بحسب رويترز.

وزادت العقود الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 3.40 دولار، أو 0.28 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 1235.80 دولار للأوقية.

وسجل الذهب رابع زيادة أسبوعية في أطول سلسلة مكاسب منذ يناير/ كانون الثانيِ.

وأسعار المعدن الأصفر مرتفعة أكثر من 6 بالمئة منذ أن هبطت إلى 1159.96 دولار للأوقية في منتصف أغسطس آب، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير/ كانون الثاني 2017.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1105.22 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق هذا الأسبوع مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 1150.50 دولار.

وزادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.63 دولار للأوقية، بينما قفز البلاتين 1.2 بالمئة إلى 832.50 دولار للأوقية.