أبراج يوم السبت 2017/10/27 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 10/27:إيجابي،صادق،حكيم،متحرك تحب السرعة،منفتح على الناس،سيء النية في الحالات السلبية،تحب الخير والعدل والحياة المتحررة من كل القيود،تخفي قلق وتمرد وتهور أحيانا،الفترة القادمة دعوة زواج وطلاق للبعض،ربح في مجال تجاري أو عقاري عن طريق إرث وقضايا قديمة تنتهي إيجابيا للبعض،زواج وعلاقة حب للبعض،خروج عن المألوف للبعض،فرص وحركة كبيرة تحسم أمور خاصة للبعض.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل:أوضاعك في انفراج يظهر تحسن في اتصالات وتنقلات سفر قصير ومقابلات ورسائل أنت بحاجة لجمع المعلومات يطلب أحد من محيطك مساعدتك في مشاريع إعلامية وإعلانية.

برج الثور: تتصرف بدبلوماسية لا تعقد الأمور تظهر بعض الأسرار بسبب مواجهات تخص الأمور المالية لا تدير اهتمامك للمنافسين ولا تتصرف بعناد قد تدفع الثمن لذلك انتبه وللبعض حوافز ومكاسب وشراء أشياء خاصة.

برج الجوزاء:القمر ببرجك يمنحك حيوية مضاعفة وحوافز مميزة قادر على السيطرة السر بالتمتع استمتع بكل ما تقوم به احتمال لقاء من افترقت عنهم.

برج السرطان : تغيرات مهمة تطال موقعك قم بواجباتك لا تتقاعس واحذر الأعداء والمواقف الصعبة تغيرات مفاجئة صادمة قد تسمع خبر يجبرك على تغير مفاجىء أو انتقال لمكان آخر بسرعة خليك حذر وانتبه على أغراضك.

برج الأسد :تجهز للقاء مهم جدا آمالك متعلقة عليه الأجواء جيدة تبشر بالتقدم تصل لنتيجة مهمة وسرعة تطور تنطلق للدعوات وزيارات تلتقي مع صديق قديم أو تتعرف على وجوه جديدة.

برج العذراء: الأضواء تسلط عليك مسؤولية جديدة قد تطفو على السطح تظهر بعض الحاجات ويصعب عليك تسوية أعمالك أثبت جدارتك وتجنب الميل نحو الصلابة لا تتذمر من ضغط المسؤولين عنك ابتعد عن أساليب الإهمال في العمل انتبه على مواعيدك حاول المسيرة والتنازل حتى تحافظ على سمعتك.

برج الميزان: نشاط وحركة واتصالات لمسافات بعيدة مفاوضات حاسمة وخبر جديد تعيد لنفسك التفاؤل تستقبل ضيوف من بعيد مقابلاتك ناجحة ومواعيدك فيها استحقاقات وللتجار الوقت جيد للبيع والشراء.

برج العقرب:يقوى حدسك ويدلك على الطريق فرص مميزة ومبالغ مالية محتملة تعمل لصالحك توقع على ملفات وتصل لأفكار مهمة تقوم بجرد لحساباتك المشتركة تراجع انجازاتك تضع برنامج توفير تدخل في جمعيات وقت حلو للمصالحات للبعض زيارة طبيب.

برج القوس:انتبه من التسرع والكلام الجارح القمر ببرج الجوزاء يشعرك بالتوتر يعلى صوتك وتعبر عن استيائك حافظ على هدوئك وانتبه من التأجيل ومخالفات قانونية رفه عن نفسك خصص وقت للتعامل مع أشخاص أو شركاء.

برج الجدي: أعمالك كثيرة

عندك رغبة بالتغيير المهني تلاحق أعمال سرية تكتشف أسرار لا تدع مخاوفك تسيطر عليك انتبه على نفسك من جدول أعمالك متقلب ومتنقل أعصابك بحاجة للراحة اطلب المساعدة.

برج الدلو:وقت جيد للنشاط الأدبي والفني والسهر والتسلية تسهل مصالحاتك تحقق نجاح معنوي ومادي فرص مغرية افتح قلبك و أوثق بنفسك افتح اوراقك وضع النقاط على الحروف هالفترة مهمة الك يطرأ خلالها أحداث لا تنسى و تكتشف آفاق جديدة.

برج الحوت:مغامرة أو مجازفة أو تجربة جديدة تهتم بحسم قصة سلبا أو إيجابا إنتبه لأمنك وسلامتك استعد لتغيرات على عدة محاورتشترك بنشاطات عائلية وتهتم بالتصليحات والأعطال وللبعض مشاكل تخص أولاد.