هكذا بررت سلطنة عمان سبب إستقبل نتنياهو

جهينة نيوز:

علقت سلطنة عمان على الزيارة التي قام بها رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وزوجته إلى السلطنة.

وقال يوسف بن علوي، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، إنه "سبق زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني".

وأضاف وزير الخارجية أن "السلطنة تهتم بالموضوع بشكل بالغ، الزيارة الفلسطينية والإسرائيلية تمت بطلب من كل منهم وجه إلى السلطان قابوس في إطار ثنائي".

وتابع: "الاثنان خرجا من الزيارتين أفضل حالا مما قبل أن يأتيان إلى السلطنة".

وأشار يوسف بن علوى إلى أن "السلطان قابوس طرح علي عباس ونتنياهو رؤيته وهي "محل قبول واستحسان" متجاهلاً مبادرة السلام العربية التي رفضها نتنياهو و متجاهلاً أن زيارة نتنياهو بحد ذاتها نسف للمبادرة.

وعلق الوزير على من يتحدث عن وجود "خطة" بقوله: "من يقول إن هناك خطة لا يلام كمراقب، لكن ليس لدينا خطة، لسنا وسطاء ويبقى الدور الأمريكي هو الرئيس في الأمر، نحن نقدم التيسيرات فقط".