"ورد أحمر" جديد الدراما السورية ضمن مشروع خبز الحياة

جهينة نيوز:

أنهى فريق عمل “ورد أحمر” عمليات التصوير ليبدأ فورا بالعمليات الفنية وهو من إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي ضمن مشروع خبز الحياة.

وتدور أجواء العمل الذي أشرف عليه المخرج زياد جريس الريس وأخرجته الشابة سارة الزير ضمن خط اجتماعي رومانسي يتناول الحب والخيانة والعلاقات الإنسانية الناجحة والفاشلة مع خطوط أرادت لها كاتبة العمل رنيم الباشا أن تتلاقى في النقطة الأبرز وهي كبرياء المرأة عندما تترفع عن البكاء على الأطلال كما في لوحة ورد أحمر وشخصية ليلى التي تؤديها الفنانة دانة جبر ورفضها استجرار عطف الآخرين كما في شخصية فلك التي تربي طفلين وتؤمن أن النجاح واجب ورسالة تتحدى من خلالها كل الظروف.

سانا