الاحتلال يزعم إعتراض صواريخ و مجدداً صافرات الانذار تدوي في محيط غزة

الجمعة, 26 تشرين الأول 2018 الساعة 23:58 | سياسة, عربي

الاحتلال يزعم إعتراض صواريخ و مجدداً صافرات الانذار تدوي في محيط غزة

جهينة نيوز:

زعمت مصادر إعلامية عبرية إنه جرى مساء اليوم الجمعة إطلاق رشقة من الصواريخ من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات المحيطة بغلاف غزة.

و بحسب المصادر، فقد دوت صفارات الانذار بعد إطلاق رشقة من الصواريخ تجاه مستوطنة سديروت، و أحدثت انفجارات ضخمة.

و وفقاً للمصادر العبرية، فقد أصيب عدد من المستوطنين بالهلع في مستوطنة سيديروت بعد اطلاق عدد من الصواريخ تجاه غلاف غزة.

و أفادت وسائل إعلام العدو عن إعتراض ثمان صواريخ من أصل 10 صواريخ أطلقت من غزة, فيما أفادت أنباء لاحقة عن دوي صافرات الإنذار مجدداً في محيط غزة المحاصرة.


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