شهود عيان يروون كيف تأخر الدفاع المدني الأردني في إنقاذ أطفال رحلة البحر الميت

الجمعة, 26 تشرين الأول 2018 الساعة 23:55 | مجتمع, أخبار المجتمع

جهينة نيوز:

شهود عيان يروون كيف تأخر الدفاع المدني الأردني في إنقاذ أطفال رحلة البحر الميت


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