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شهود عيان يروون كيف تأخر الدفاع المدني الأردني في إنقاذ أطفال رحلة البحر الميت
الجمعة, 26 تشرين الأول 2018 الساعة 23:55 |
مجتمع
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أخبار المجتمع
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جهينة نيوز:
شهود عيان يروون كيف تأخر الدفاع المدني الأردني في إنقاذ أطفال رحلة البحر الميت
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