البويضاني من قائد "جيش الإسلام" الى عابث في ملاهي تركيا - فيديو

الجمعة, 26 تشرين الأول 2018 الساعة 23:03 | سياسة, محلي

جهينة نيوز

إنتشرت صور لقائد عصابة "جيش الإسلام" عصام البويضاني الذي كان له تاريخ حافل بقصف دمشق بقذائف الهاون العشوائي حين كان يحتل أجزاء من الغوطة الشرقية هو و عصابته الاجرامية يقوم بالسياحة في تركيا حيث يكرمه النظام التركي بعد أن أنهى مهمته في قتل السوريين.

و من بين الصور و اللقطات التي نشرها البويضاني فيديو في منطقة ترفيهية ضمن مدينة ملاهي و قد أثار الفيديو حتى مناصريه الذين رفضوا تسوية أوضاعهم و الذين تركهم لحالهم في مخيمات الاحتلال التركي يعانون الجوع و البرد ضمن مناطق سيطرة العصابات في إدلب و ريف حلب بينما هو يقوم بالسياحة في تركيا.


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