ضابط مصري سابق: لن ننسى إنذار موسكو بقصف باريس و لندن

جهينة نيوز

نشر التلفزيون المصري تقريرا مطوّلا على موقعه الخاص عن العلاقات المصرية الروسية، سلط الضوء فيه على العلاقات العسكرية بين موسكو والقاهرة ووصفها بـ"العلاقات المسلحة".

وافادت الوكالة انه بمجرد صعود فوتيل الى متن حاملة الطائرات ايسكس بالخليج حظي باستقبال الزوارق الايرانية السريعة

وتابعت الوكالة انه بعد مدة قصير من صعود فوتيل على متن حاملة الطائرات ظهر زورق ايراني سريع ومر من امام السفينة فيما اقترب قارب اخر من الجانب .

وادعت وكالة اسوشيتدبرس ان الزورقين كانا مسلحين واقتربا الى مسافة 300 يارد من حاملة الطائرات واستفسرا بالامواج الراديوية عن اسباب تحليق طائرة اميركية من على متن حاملة الطائرات .

وكتبت الوكالة الاميركية ان احدى الطائرات الاميركية من طراز اف 35 اقلعت من على متن السفينة لاستقبال الجنرال جوزيف فوتيل وحلقت فوق السفينة قبل ان تهبط بشكل عمودي .

وسخر فوتيل قائلا انا اشكركم لانكم اسهم في تواجد الايرانيين في هذا المكان واضاف في تصريح للمراسلين الذين يرافقونه بالسفر ان الحرس الثوري يرصد التحركات الاميركية في المنطقة ويجمع معلومات في هذا المجال .