أول تعليق ايراني رسمي حول زيارة نتنياهو إلى عمان

جهينة نيوز

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ان الصهاينة يسعون الى خلق الخلافات بين دول العالم الاسلامي.

وفي رده على سؤال حول زيارة رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى سلطنة عمان، اوضح قاسمي ان دول العالم الاسلامي لايجب ان تقع تحت ضغط البيت الابيض وان لاتسمح للكيان الاسرائيلي بأن يخلق فضاء للمصائب والاختلافات الجديدة في المنطقة.

لا شك أن الكيان الصهيوني الغاصب يسعى لايجاد الخلاف بين الدول المسلمة و أن يغطي على سبعين سنة من الاعتداءات و قتل الابرياء الفلسطينين.

وأضاف المتحدث بإسم الوزارة الخارجية الايرانية : يبدو أن منذ بدء رئاسة ترامب اللوبي الامريكي الاسرائيلي في البيت الأبيض يسعي في تحقيق المصالح الغير مشروعة للكيان الصهيوني و الضغط على الدول الاسلامية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع مغتصب القبلة الاولى للمسلمين.

و أكد قاسمي : التاريخ أثبت أن الانسحاب و الخضوع للمطالب الأمريكية الصهيونية الغير شرعية يجعلهم أكثر جرأة على تجاهل حقوق المسلمين و الشعب الفلسطيني.