أول تعليق فلسطيني على زيارة نتنياهو الى سلطنة عمان

جهينة نيوز

أكدت حركة فتح، اليوم الجمعة، أن زيارة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي لسلطنة عمان تعد "نسفا لمبادرة السلام العربية", فيما أدان تحالف قوى المقاومة الزيارة.

وقالت حركة فتح في بيان لها: "إن زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو لسلطنة عُمان هو نسف لمبادرة السلام العربية القائمة على أساس الأرض مقابل السلام الشامل ومن ثم إقامة العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل".

وأضاف رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب: "ما جدوى التطبيع العلني من قبل عُمان وقطر والإمارات مع العدو الصهيوني في هذا الوقت، وهم ليسو دول طوق ومواجهة مع الاحتلال، حيث إن حركة فتح تدين بشدة التطبيع المجاني مع الاحتلال بدون اعتراف إسرائيل بالحق الفلسطيني والعربي وإعادة الأراضي العربية المحتلة و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع الجاغوب:" إن كل ما يحدث هو تطبيق صريح لخطة نتنياهو كوشنر غرينبلات، التي من أهم بنودها فتح علاقات مع الدول العربية وإسرائيل ثم النظر في السلام مع الفلسطينيين".

كما أدان تحالف قوى المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استقبال سلطان عمان، قابوس بن سعيد، لرئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقال تحلف قوى المقاومة الفلسطينية في بيان صدر اليوم، إن "تحالف قوى المقاومة الفلسطينية يستنكر ويدين استقبال السلطان قابوس لرئيس وزراء العدو نتنياهو، ويرفض كل أشكال التطبيع التي تقوم بها بعض الدول العربية مع دولة الاحتلال الصهيوني".