تولاي هارون ترثي شقيقتها بكلمات مبكية وتنشر صورة لقبرها

جهينة نيوز

شاركت الفنانة السورية تولاي هارون جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الصورة الأولى لقبر شقيقتها الممثلة دينا هارون، التي وافتها المنية مؤخراً.

وكتبت تعليقاً على الصورة في حسابها الشخصية على موقع "فيسبوك"، كلمات مؤثرة ومبكية جاء فيها: "اشتقتلك ياضي عيوني الله يرحمك ويصبرنا على فراقك روحك بينا دندونة عم تسمعيني كل يوم شو عم احكيلك انتي كل يوم بتفيقيني وش الصبح بعرف روحك معي بحبك واشتقتلك".

وعلّق عدد من ابرز الفنانين السوريين على الصورة، كشكران مرتجى التي كتبت: "الله يرحمها ويجعل قبرها روضاً من رياض الجنة".

وقال قاسم ملحو: "لله يرحم روحك يادينا ويصبر اهلك ومحبينك ع هالفراق المر، وتعازي الحارة لتولاي".

وكتب محمد خير الجرّاح: "لروحها الرحمة والمغفرة والسلام".

وشكلت وفاة الفنانة صدمة كبيرة في أوساط معجبيها والفنانين والمواقع. ويشار إلى أن تلك المواقع حفلت، منذ إعلان خبر الوفاة، بصور للفنانة وابنها كرم الذي يبلغ الـ3 سنوات من عمره.