إحباط هجوم إرهابي لداعش كان يستهدف موسكو

جهينة نيوز

أعلن الأمن الروسي عن الكشف عن نشاط 6 عناصر لخلية "داعش" سرية في منطقة موسكو خططوا لأعمال إرهابية بالعاصمة باستعمال أسلحة نارية ومتفجرات يدوية الصنع.

وقال الأمن في بيان: "تمكن أفراد جهاز الأمن الروسي إلى جانب وزارة الداخلية الروسية بعد عمليات بحث وتحري في منطقة موسكو من كشف نشاط ستة عناصر لخلية سرية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي الدولي".

وأضاف البيان "ويقود هذه الخلية الإرهابية متزعمون مقيمون في الجمهورية العربية السورية من أصول آسيوية وسطى".

وأشار البيان إلى أنه "خلال عمليات التفتيش التي أجريت، تم ضبط أسلحة نارية آلية، كما تم العثور على وسائل اتصال وتقارير تخص التحضير لأعمال إرهابية إضافة إلى مخططات لتصنيع عبوات ناسفة، فضلا عن الأموال".

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي، والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر غير مستقرة وآمنة، وأيضا تجنيد المواطنين الروس لصفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد، وخاصة في سوريا.