3 شهداء وعشرات الإصابات جراء اعتداء الاحتلال على مسيرات العودة بقطاع غزة

جهينة نيوز:

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عشرات آخرون بجروح وحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في الجمعة الحادية والثلاثين من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان (غزة صامدة ما بتركعش) في قطاع غزة.

وأفاد مراسل سانا في وقت سابق بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السامة على مئات المشاركين في مسيرات العودة ما أدى إلى استشهاد الفلسطيني محمد خالد محمود عبد النبي 27 عاماً وإصابة العشرات بجروح مختلفة شرق جباليا شمال قطاع غزة وخان يونس جنوب القطاع.

ووصل عدد الشهداء الذين قضوا جراء قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار الماضي إلى 208 إضافة إلى إصابة نحو 23 ألفاً بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الغازات السامة على مسيرة كفر قدوم بالضفة الغربية

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من عام.

ونقلت وكالة معاً الفلسطينية عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي قوله: إن قوات الاحتلال باغتت مئات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب المشاركين في المسيرة بإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق كما اعتلى قناصة الاحتلال جبلاً مطلاً على منازل الفلسطينيين وأطلقوا على ساكنيها الرصاص وقنابل الغاز.

وتشهد بلدة كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد قوات الاحتلال ولا سيما يومي الجمعة والسبت باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في البلدة التي التهم الجدار والاستيطان أراضيها