روسيا: مستعدون لتسليم قائمة بأسماء الإرهابيين المسؤولين عن استخدام الكيميائي في سورية

جهينة نيوز:

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن روسيا مستعدة لتسليم الاتحاد الأوروبي قائمة الإرهابيين المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي في سورية.

وقال تشيجوف في حديث لقناة روسيا 24 تعليقا على إقرار الاتحاد الأوروبي آلية جديدة لفرض عقوبات على استخدام الأسلحة الكيميائية إن “قائمة العقوبات لا تتضمن حاليا أي أسماء .. وإنه بإمكان روسيا أن تساعد في هذا الشأن” مضيفا “ربما توجد لدى هيئاتنا ذات الشأن قوائم بأسماء الإرهابيين ومنسقيهم في سورية بمن فيهم متزعمو تنظيم “الخوذ البيضاء” المتورطة في استخدام السلاح الكيميائي .. ونحن نستطيع المساعدة”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في أيلول الماضي امتلاكها معلومات تفيد بقيام تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي بتزويد المجموعات المسلحة في سورية بالأسلحة الكيميائية بما فيها غاز السارين فيما كشفت وزارة الدفاع الروسية نقلا عن مصادر أهلية في إدلب قيام المجموعات الإرهابية بتصوير مشاهد لهجوم كيميائي مفبرك في المحافظة بمشاركة قنوات إعلامية شرق أوسطية وأمريكية تمهيدا لعرضها على وسائل الإعلام محذرة في الوقت نفسه من احتمال ارتكاب المجموعات الإرهابية مجزرة حقيقية بحق المدنيين في إدلب بغية اتهام الجيش العربي السوري بارتكابها