نتنياهو يقوم بزيارة سرية لسلطنة عمان ويلتقي قابوس

جهينة نيوز:

قام رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة سرية إلى سلطنة عمان التقى خلالها بالسلطان قابوس بن سعيد.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو قام بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان هي الأولى منذ عام 1996 برفقة رئيس الموساد يوسي كوهين.

وأضاف البيان أن نتنياهو وزوجته عادا قبل قليل اليوم الجمعة إلى الاراضي المحتلة في ختام زيارة رسمية قاما بها إلى سلطنة عُمان.

هذا ووجه السلطان قابوس الدعوة إلى نتنياهو وزوجته للقيام بهذه الزيارة في ختام اتصالات مطولة أجريت بين البلدين.

وشارك في الزيارة كل من رئيس الموساد يوسي كوهين ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات ومدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم ورئيس ديوان رئيس الوزراء يؤاف هوروفيتس والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد أفي بلوت.

وأكد نص البيان المشترك الذي صدر في حتام الزيارة، على أن "اللقاء تناول السبل لدفع عملية التسوية في الشرق الأوسط كما تم خلاله بحث قضايا ذات اهتمام مشترك تتعلق بما وصفه "تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وقال البيان "إن زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى عمان تشكل خطوة ملموسة في إطار تنفيذ سياسة رئيس الوزراء التي تسعى إلى تعزيز العلاقات مع دول المنطقة من خلال إبراز الخبرات الإسرائيلية في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد".