سلاف فواخرجي تعزي بأطفال الأردن

جهينة نيوز:

كتبت الفنانة سلاف فواخرجي على صفحتها الشخصية فيسبوك معزية بأطفال الأردن الذين قضوا أمس نتيجة سيول في منطقة البحر الميت

"تعازينا القلبية الخالصة لأهلنا في الأردن الحبيب بفاجعتهم وبمصابهم الأليم ، الله يرحم الأطفال وضحايا السيول بالبحر الميت ويعين أهلهم ويصبرهم يارب ...

ويرحم كل الأطفال اللي استشهدوا بسوريا والعراق وفلسطين واليمن وليبيا وبكل الوطن العربي ...

ويحمي كل طفل على وجه المعمورة وين ماكان..."

يذكر انه قتل أمس 20 شخصا نتيجة السيول التي تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة البحر الميت غرب الأردن، غالبيتهم من التلاميذ الاطفال