المغرب تلغي العمل بالتوقيت الشتوي وتوضح الأسباب

جهينة نيوز:

ألغت الحكومة المغربية اليوم الجمعة العمل بالتوقيت الشتوي، وجاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة، عقب التصديق على القرار خلال مجلس الحكومة الاستثنائي بالرباط.

وقال البيان إن "الحكومة صادقت على قرار يتم بموجبه العمل بشكل دائم على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في المغرب".

ويأتي هذا القرار قبل يومين فقط من العودة إلى التوقيت الشتوي.

وأوضحت الحكومة أنها "اعتمدت القرار تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديد خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية".

وأضافت أن "القرار يترتب عليه عدد من الإجراءات، خاصة في إعادة النظر بساعة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها".

واعتبرت الحكومة أنها "ستستمر في العمل بالتوقيت الصيفي على سبيل التجريب".

وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وعرف هذا القرار انتقادات كبيرة من طرف نشطاء وإعلاميين في منصات التواصل الاجتماعي.

وأطلق النشطاء صفحة رافضة للقرار الحكومي، كما أطلقوا (هاشتاغ) بعنوان "خليو توقيتكم عندكم" (اتركوا التوقيت الجديد لديكم في إشارة إلى الحكومة).