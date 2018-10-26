درجات الحرارة إلى انخفاض.. وهطولات مطرية متفرقة في أنحاء البلاد

جهينة نيوز

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 6 إلى 9 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية رطبة وباردة نسبيا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيرا أحيانا.

وأوضح المتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية حسان جردي أن سرعة الرياح الغربية اليوم ستنشط لتصل سرعتها إلى 75 كيلومترا بالساعة والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج مبينا أن المنخفض الجوي سيستمر حتى ساعات مساء اليوم بنسب متفاوتة ليميل بعدها الجو تدريجيا للاستقرار اعتبارا من ساعات الصباح الباكر من يوم غد مع فرصة ضعيفة لهطولات مطرية متفرقة خاصة في منطقة الجزيرة.

ولفت جردي إلى أن درجات الحرارة تميل للارتفاع غدا بمعدل درجتين مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 الى 6 درجات في أغلب المناطق.

وشهدت بعض المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كان أعلاها 115 مم في الشيخ بدر بمحافظة طرطوس.

وفى محافظة اللاذقية وصلت كمية الأمطار الهاطلة في وادي قنديل إلى 73 مم والبهلولية 58 مم وصلنفة 67 مم والقطيلبية 5ر34 مم وكسب 34 مم والمزيرعة 43 مم وفى مدينة اللاذقية 5ر33 مم والقرداحة 33 مم وبشلاما 38مم.

وفي محافظة حمص وصلت كمية الامطار إلى 16 مم وفى محافظة حماة بلغت كمية الهطول في السلمية 2ر20مم.

وفى محافظة طرطوس بلغت كمية الأمطار 3ر74 مم في المدينة وفي الشيخ بدر 115 مم وفي حمام واصل 5ر75 مم وفي دوير رسلان62 مم وفي القدموس 5ر82 مم ومشتى الحلو 59مم والدريكيش 46 مم وصافيتا 5ر39 مم وبانياس 8ر51 مم0 وفى محافظة حلب سجلت كمية الهطول في المدينة 18 مم وفي محافظة درعا بلغت 10 مم في المدينة وفي محافظة القنيطرة بلغت 28مم بالمدينة و5ر19 في حينة وفي السويداء بلغت 10 مم.

وفى محافظة الحسكة بلغت كميات الأمطار 38مم في المدينة وفي القامشلي 8ر29مم.

المصدر: سانا