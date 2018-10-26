بمليارات الدولارات.. الحكومة الأسترالية تنشئ صندوقاً لمواجهة موجات الجفاف

جهينة نيوز

أعلنت الحكومة الأسترالية عن إنشاء صندوق بمليارات الدولارات من شأنه أن يساعد البلد على التحضّر لمواجهة موجات الجفاف المقبلة، في وقت لا يزال القطاع الزراعي يعاني من تداعيات موجة حرّ شديد.

ويرزح الجزء الشرقي من البلد تحت وطأة الجفاف منذ أشهر، في حين أن بعض المناطق تشهد جفافاً متواصلاً منذ سنوات، ما دفع بعض المزارعين إلى الاقتراض لشراء العلف أو حتّى القضاء على المواشي لتفادي الإفلاس.

وقد اتخذت الحكومة عدّة تدابير لمساعدة المزارعين، أبرزها توفير مساعدة بقيمة 1,8 مليار دولار أسترالي (1,3 مليار دولار أميركي) في آب.

وقد أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون الجمعة عن إنشاء صندوق بقيمة 3,9 مليارات دولار أسترالي (3,5 مليارات دولار أميركي) لتحضير البلد لموجات الجفاف المقبلة وتمويل مشاريع في مجال إدارة المياه خصوصا.

وقال موريسون في تصريحات للقناة الأسترالية التاسعة قبل اجتماع مع النقابات الزراعية حول مشكلة الجفاف "نفعل الكثير من أجل المزارعين في الريف مع التركيز على تقديم الإعانات وإنعاش الأنشطة والمساعدة على التكيّف مع الوضع مستقبلا".

وتوقعت الوكالة الأسترالية للأرصاد الجوية أن تكون الأشهر الثلاثة المقبلة أكثر جفافا وحرّا من المعدّل، ما يضعف حظوظ انتعاش المناطق الشرقية الأكثر تأثرا بهذه المشكلة.

المصدر: ا ف ب