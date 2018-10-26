بعد توقف التدريبات مع واشنطن.. سيؤل تجري تدريبين عسكريين

جهينة نيوز

تجري كوريا الجنوبية تدريبين عسكريين الأسبوع القادم بعد ذوبان الجليد مع كوريا الشمالية والذي دفع سيؤل وواشنطن لوقف تدريباتهما المشتركة بهدف إعطاء دفعة للمحادثات النووية.

كانت الدولتان الحليفتان قد اتفقتا الأسبوع الماضي على وقف تدريبات (فيجيلنت إيس) المقررة في كانون الأول، وذلك بعد تأجيل تدريبات (أولتشي فريدم غارديان) السنوية في آب.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الهدف من الخطوة كان إعطاء "كل فرصة ممكنة لمواصلة" المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقالت قيادة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة إنه تقرر إجراء تدريبي (تايجوك) و(هوجوك) للحفاظ على الجهوزية الدفاعية وتعزيز روح العمل المشترك بين أفرع الجيش.

وسيجرى تدريب (تايجوك) الخاص بالمواقع القيادية خلال الفترة من الاثنين حتى الجمعة، بينما سينطلق تدريب (هوجوك) للمناورات الميدانية يوم الاثنين ويستمر أسبوعين حول نهر هان الجنوبي الذي يقع إلى الشرق من العاصمة سول.

وقالت قيادة الأركان المشتركة في بيان "الهدف من تدريبات هذا العام الحفاظ على وضع دفاعي متوازن وتحسين الأداء نظرا لتعليق تدريبات (أولتشي فريدم غارديان).

ومن المتوقع أن يعقد كبار قادة الدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اجتماعا في واشنطن يوم الأربعاء في إطار اجتماعهما التشاوري الأمني السنوي.

المصدر: رويترز