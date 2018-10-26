علامة أزياء كبيرة تودع الفرو

جهينة نيوز

فاجئنا عام 2018 بكل ماهو جديد في عالم الموضة والأزياء ، خاصة فيما يتعلق بتغيير العديد من المعايير التقليدية ، مثل التخلي عن الفرو.

فقررت مسبقاً فيرساتشي وغوتشي بالتخلي عن الفرو في تصميماتها ، لتنضم إلى القائمة ماركة كوتش لتعلن عن تخليها عنه أيضاً.

وقال المدير التنفيذي لعلامة كوتش "جوشوا شولمان" : نقدر اهتمام الجميع وعملائنا بحقوق الحيوان ونحترم ذلك ، لذلك أردنا المشاركة وفعل أي شيء بشأن ذلك الأمر ، فقررنا التخلي عن الفرو في تصاميمنا ونحن على يقين بأن ذلك ماينبغي فعله.

وقطعت الماركة الأميركية وعداً بالتخلي عن جميع أنواع فراء الحيوانات فيما يشمل فراء الثعل والأرنب وحيوان المنك ، وذلك مع ظهور مجموعتها لخريف 2019 ، ومع ذلك ستستمر كوتش في استخدام أقمشة الانجورا والموهير في مجموعاتها.