علامة أزياء كبيرة تودع الفرو

الجمعة, 26 تشرين الأول 2018 الساعة 11:57 | منوعات, منوعات

علامة أزياء كبيرة تودع الفرو

جهينة نيوز

فاجئنا عام 2018 بكل ماهو جديد في عالم الموضة والأزياء ، خاصة فيما يتعلق بتغيير العديد من المعايير التقليدية ، مثل التخلي عن الفرو.

فقررت مسبقاً فيرساتشي وغوتشي بالتخلي عن الفرو في تصميماتها ، لتنضم إلى القائمة ماركة كوتش لتعلن عن تخليها عنه أيضاً.

وقال المدير التنفيذي لعلامة كوتش "جوشوا شولمان" : نقدر اهتمام الجميع وعملائنا بحقوق الحيوان ونحترم ذلك ، لذلك أردنا المشاركة وفعل أي شيء بشأن ذلك الأمر ، فقررنا التخلي عن الفرو في تصاميمنا ونحن على يقين بأن ذلك ماينبغي فعله.

وقطعت الماركة الأميركية وعداً بالتخلي عن جميع أنواع فراء الحيوانات فيما يشمل فراء الثعل والأرنب وحيوان المنك ، وذلك مع ظهور مجموعتها لخريف 2019 ، ومع ذلك ستستمر كوتش في استخدام أقمشة الانجورا والموهير في مجموعاتها.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا