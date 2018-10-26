كابيلو يشرح أسباب تراجع أداء النادي الملكي

جهينة نيوز

صرح فابيو كابيلو مدرب ريال مدريد السابق عن أسباب السقوط المفاجئ الذي طال أداء الفريق الملكي، لصحيفة سبورت الإسبانية : بأن غياب كرستيانو رونالدو من الملكي هو أحد الأسباب التي أدت في تراجعه.

وقال : من الواضح أن ريال مدريد يفتقد للاعب قادر على تعويض مكان كرستيانو رونالدو ، ففي وجوده كانت دائماً الأفضلية لريال مدريد على مرمى الخصوم ، وهو مايفتقده الفريق حالياً.

وأضاف : أما بالنسبة للتكتيك أرى أن مدريد لديه مشاكل دفاعية ولديه صعوبة في تحريك الكرة ، كما لديهم مشاكل في بدء الهجمات.

واختتم تصريحاته بتأكيده أنه إلى جانب جولين لوبيتجي في لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

يذكر أن ريال مدريد سيكون أمام مهمة صعبة، فسيحل ضيفاً على برشلونة يوم الأحد المقبل في كلاسيكو الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني.