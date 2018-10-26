زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب اليونان

جهينة نيوز

وقع زلازل قوي بلغ 6.4 درجة قبالة اليونان في الساعات الأولى من صباح اليوم لكن لا تقارير أولية عن وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح.

وقال معهد ديناميكية الأرض في اليونان إن الزلزال وقع على مسافة 50 كيلومترا جنوبي جزيرة زاكينثوس. وقدرت كل من هيئة المسح الجيولوجي الأميركية والمركز الأوروبي-المتوسطي لرصد الزلازل قوة الزلزال بنحو 6.8 درجة.

وشعر سكان بالزلزال في العاصمة اليونانية أثينا وفي دول أخرى كإيطاليا ومالطا وألبانيا وليبيا.

هذا وقال مسؤول في هيئة الإطفاء في العاصمة أثينا إنه لم ترد تقارير أولية تفيد بوقوع أضرار أو خسائر في الأرواح. لكن متحدثا باسم وكالة الحماية المدنية اليونانية أبلغ رويترز أن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى اثنان منهم إصاباتهما طفيفة.

وقالت مواقع إخبارية محلية إن ديرا يعود إلى القرن الخامس عشر في منطقة ستروفاديس بالجزيرة لحقت به تلفيات. وتعرض ميناء جزيرة زاكينثوس بالقرب من مركز الزلزال لأضرار طفيفة.