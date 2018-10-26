ترامب يتسلم تقريراً من مديرة المخابرات عن مقتل خاشقجي

جهينة نيوز

أعلنت الخارجية الأميركية أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" جينا هاسبل قدّمت للرئيس دونالد ترامب، عقب عودتها من تركيا، تقريراً عن قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل قبل ثلاثة أسابيع في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقال المتحدّث باسم الوزارة روبرت بالادينو إنّ هاسبل قدّمت لترامب تقريراً يتضمّن "خلاصاتها وتحليلاتها عن زيارتها إلى تركيا"، رافضاً الغوص في فحوى التقرير.

وبحسب صحيفة تركية قريبة من السلطات فإن الاستخبارات التركية أطلعت هاسبل على "أدلّة" جمعتها الأجهزة التركية خلال تحقيقاتها في هذه القضية، ومن بينها تسجيلات صوتية لوقائع الجريمة التي ارتكبت داخل القنصلية.