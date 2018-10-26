أبراج يوم الجمعة 2018/10/26 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم ٢٦/ ١٠: تناضل من اجل اهدافك لا تحب الزيف، مثالياتك كثيرة، ذو شخصية قويةصريح تحب الظهور، تنشط وتبحث عن الحقائق وعن الالغاز، تغير رأيك اذا قدم لك الدليل القاطع

لا توجد اشارات محدودة لأي متاعب سواء بالصحة او مجال العمل، خلاف مالي يعود من تركة او تعويض، انتقال من مسكن لمسكن افضل، علاقة بشهرة او كلام او شعر حسب الوضع، ممتلكات ومشروع جديد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: يزداد تعاملك المادي وتكون محظوظ لا تضيع الوقت بالمصروف الزائد، فرصة قادمة في الطريق، مشغول بالتفكير بحسابات مستقبلية والرغبة بالافضل، اموال وفوائد فكرية وسفرات قصيرة

الثور: القمر ببرجك حتى ساعات بعد الظهر يشحنك بطاقة ممتازة من النشاط والحماس، تكتشف بعض الحقائق حول امور شككت فيها بمراحل سابقة، بانتقال القمر إلى الجوزاء تهتم بنفسك أكثر وتحاول ان تطلع بجدية أكثر للمستقبل، تهتم بالفترة القادمة بامور حسابية ورغبة بالكسب والمحافظة على الممتلكات، يُعرض عليك بداية جديدة ومشروع مهم، تحصل عل هدايا ومكاسب.

الجوزاء: ملل وعدم انسجام بالأجواء التي تعيشها، اسعى لبداية جديدة في ساعات الظهر، مساء القمر ببرجك تدخل مرحلة من النشاط التدريجي والتغيير، تشعر بالتحسن وتحاول ان تعمل تغيير على صعيد الشكل او تبدأ بحل المشاكل برؤية واقعية وتفاؤل، مساء جو متفائل.

السرطان: امورك جيدة، فترة لا تخلو من نشاطات اجتماعية، فترة إيجابية منذ يومين لكن مساء يحتاج نهارك للصبر، تتعامل بالامور الحياتية بصبر وتروي، حافظ على صحتك، لا داع للمغامرة مساء، لا تسمح لفكرك ان يدخلك بعوالم الماضي والذكريات الحزينة، الأفضل ان تبقى ضمن أجواء الروتين.

الأسد: ضاعف جهودك أمام المهام الكثيرة وتزداد ضمن إطار مهني، تثبت وجودك مساء، اليومان القادمان مليئان بالنشاط الاجتماعي، تتلقى مساعدة من الأصدقاء، موضوع هام لك، يقترب منك المخلصون وتحقق أمنية عن طريق الرفقة والأصدقاء.

العذراء: طموحاتك بالعمل كبيرة، تزداد ثقافتك ومعرفتك، مساء وغدا تقدم صورة جيدة أمام رئيسك بالعمل او ذوي السلطة، مطلوب منك تحسين اعمالك لتحصل على نتيجة جيدة، اعتمد على نفسك، للبعض زيارة طبيب، امتحان تحت الاضواء.

الميزان: لا تنجر وراء المشاعر، اجواء حزينة، حافظ على صحتك او صحة أحد مقرب، شخص ما يطلب منك مساعدة لا تبخل عليه، ترتب لسفرة وتكثر اتصالاتك البعيدة، تطوير معارفك الروحية، اهتمام بالدراسة والثقافة والطلاب.

العقرب: صباحا يزداد ضغط الشركاء وانتقاداتهم، لا تجبهم بصورة سلبية وحاول استيعاب مواقفهم وكن هادئ ومتوازن، مساء مواقف تجرك إلى عوالم الذكريات والتغييرات والمال المشترك، مساء برنامج توفير يسير جميع مهامك، فواتير واستحقاقات مساء.

القوس: تزداد ضغوطاتك واعمالك وتكثر الالتزامات المهنية، لا تهمل عنصر الوقت، أسرع وانجز ولا تعاند الناس بشؤونك الخاصة ولا تهمل صحتك، مساء تدخل مرحلة فيها تركيز على شراكة وقد تظهر انتقادات مزعجة، كن مرن مع الشركاء، عرض عمل او فرصة جديدة.

الجدي: لا تزال الثقة موجودة، الطاقة تعطيك حظوظ، ربح مادي او معنوي من خلال إنجاز تقوم به، الحبيب يقترب منك وتزداد محبة ، مطلوب منك ألا تهمل واجبا على حساب الآخر، اخبار جيدة تخص الأولاد، مساء تهتم بصحتك وعافيتك، انتبه من تضارب القرارات.

الدلو: نهار يحمل طلبات ومستلزمات بيت وعائلة، حاول ان تضغط على نفسك لانجاز الاعمال بدون تأجيل، اهتم بالبيت اكثر، الحظ يدعمك وتهتم بعواطفك، تزداد الرغبة بالسهر، لا تخلو الفترة القادمة من ربح معنوي، تغييرات بالديكور.

الحوت: نهارك فيه استقبالات زوار وسفرة قصيرة ورحلة، حججك الكلامية قوية واحاديثك فيها نتيجة، كنت الاقوى اليوم، تزداد الاتصالات والاحتكاك بأجواء العائلة، تتعامل بمعاملة عقارية او تصليحات.