ابن جاسم يعترف بولاية الغرب على دول مجلس التعاون الخليجي

جهينة نيوز

استنكر رئيس وزراء مشيخة قطر السابق، حمد بن جاسم، الوضع الذي وصل إليه مجلس التعاون من تفكك بين دوله.

وقال إبن جاسم عبر حسابه بموقع تويتر معترفاً بولاية الغرب على الدول الخليجية: "استغرب وأتأمل الوضع الذي وصل إليه مجلس التعاون كمؤسسة، والتي انتهى دورها إلا إذا طلب الغرب اجتماعا لمصالحة سواء عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، فتجد الكورال يلتئم لا لمصلحة المجلس ولكن حتى نظهر بالمظهر اللائق ونقوم بالخدمات التي يجب أن نقوم بها للأصدقاء".

وأضاف: "لكن لا يجتمع المجلس لمناقشة الوضع الحالي السياسي والاقتصادي والعسكري لمصلحة أبناء المجلس بدعوى المقاطعة"، ومستغربا، لفت بن جاسم: "ألا يجب أن يجتمع المجلس لمصالح المنطقة مثلما يجتمع لمصالح الأصدقاء؟ شيء محزن، فلا تتصالحوا يا سادة، ولكن حافظوا على مصالح المجلس".

وتابع: "لا يدعي أحد أنه سيحافظ على المصالح نيابة عن الغير، فهذا الهروب من المواجهة مع من تختلف معه لا يخدم