‏‏بوتين وترامب قد يبحثان "قيام طائرة أميركية بتوجيه درونات خلال هجوم على حميميم"

جهينة نيوز

صرح السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأنه من غير المستبعد أن المعلومات عن توجيه طائرة استطلاع أميركية للطائرات بدون طيار، التي قامت بإحدى الهجمات على قاعدة حميميم سيكون لها عواقب سياسية، بما فيها مناقشة الرئيس فلاديمير بوتين لهذا الموضوع مع الرئيس الأميركي.

وقال بيسكوف في رد على سؤال الصحفيين، هل ستكون هناك عواقب سياسية بعد ورود معلومات عن توجيه طائرة استطلاع أميركية لطائرات بدون طيار خلال إحدى الهجمات على قاعدة حميميم، وما إذا كان الرئيس بوتين سيبحث هذا مع ترامب: "لا نستبعد ذلك. إنها معلومات تدعو للانزعاج، بلا شك، سيقوم عسكريونا بعمل الاستنتاجات والتحليلات اللازمة... إنها تفاصيل لا يستطيع تقديمها إلا العسكريون".