بسبب الطقس المتوقع إستنفار للجهات المعنية في سورية

جهينة نيوز

جهات عدة استنفرت عناصرها وكوادرها بكل المستلزمات المطلوبة للتعامل مع تبعات الأحوال الجوية السائدة والتخفيف من آثارها الجانبية واتخذت إجراءات احترازية من زيادة العناصر العاملة وزيادة ساعات الدوام والتنسيق والتعاون من خلال غرفة عمليات متكاملة لتقديم الخدمة وطلب المؤازرة.

وفي تصريح لـ سانا أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز قطان استعداد ورشات الصيانة والجاهزية للتدخل في حال حدوث أي طارئ نتيجة الأحوال الجوية التي ترافق المنخفض الجوي السائد حالياً في البلاد.

ولفت قطان إلى التنسيق الكامل بين مديرية الجاهزية بالوزارة والمديريات المعنية بالمحافظات لتدارك أي حادث مبينا أنه توجد ورديات صيانة مناوبة على مدار الساعة لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

ولمواجهة آثار العاصفة تتحول قيادات عمليات الشرطة والمرور إلى حالة من الاستنفار فتتم الاستعانة بعدد إضافي من العناصر وزيادة ساعات الدوام لتشمل كامل ساعات النهار والليل للقيام بمسؤولياتهم في تقديم الخدمة اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة والدفاع المدني والإطفاء.

مصدر في قيادة شرطة دمشق صرح لـ سانا بأن العمل اليومي الروتيني لعناصر الشرطة والمرور تحول إلى حالة استنفار على مدار الساعة طالما اقتضى الوضع ذلك حيث تم تكثيف الدوريات داخل المدينة على محاور الأنفاق والعقد المرورية لتقديم المساعدة في حالات انزلاق أو تدهور سيارة أو سقوط شجرة أو عمود كهربائي وتقديم العون من عناصر الشرطة أو عبر اتصالهم بالجهات المعنية للحضور فوراً إلى المكان.

وفي ريف دمشق أوضح المصدر أنه يتم نشر الدوريات وتكثيفها على جميع الطرق والمحاور الرئيسية توخياُ لأي حادث طارئ وأخبار الجهات المعنية إضافة إلى مساعدة العابرين للطريق وطلب المؤازرة في حال انقطاع الطريق.

وأشار المصدر إلى أنه يتم تشكيل غرفة عمليات ما بين الشرطة والمحافظة والدفاع المدني والإطفاء والإسعاف حيث يقوم عناصر الشرطة والمرور بالاتصال بهذه الجهات في حال وقوع حادث أو إصابات أو حريق أو انقطاع بالكهرباء ومعالجة الوضع القائم.

فرع المرور كذلك الأمر كثف الدوريات باللباس المطري بوجود كادر من الضباط والعناصر يتوزعون على محاور الأنفاق داخل المدينة مستعينين بروافع تحسباً لأي حادث مروري ومعالجته بالسرعة القصوى بسحب السيارة لتجنب الاختناقات المرورية.

ولفت المصدر إلى أنه يمكن للمواطنين طلب المساعدة أو الإبلاغ عن أي حادثة بالاتصال على الأرقام التالية “130” و “115 “و “108”.

وتتأثر البلاد بمنخفض جوي تحول إلى عاصفة مطرية في عدد من المناطق حسب المتنبئ الجوي من مديرية الأرصاد مجد قباني الذي أوضح لـ سانا أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة إلى أدنى من معدلاتها من6 إلى 9 درجات مئوية مع جو غائم جزئياُ إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيراً أحيانا مبينا أن فعالية المنخفض تبلغ ذروتها اليوم خلال ساعات الليل على أن تبدأ بالانحسار بعد ظهر الغد.

ولفت قباني إلى أن ما يميز هذا المنخفض هو الرياح الشديدة بحيث تتجاوز سرعتها 75 كم/سا مع فرصة لأمطار غزيرة موضحا أن الطقس مع بداية الأسبوع القادم سيتحول إلى غائم جزئياً بشكل عام خلال ساعات النهار وبارد ليلاً.