الدفاع المدني الأردني: مصرع 8 أشخاص جراء سيول تجتاح منطقة البحر الميت

جهينة نيوز

أفاد الدفاع المدني الأردني بأن 8 أشخاص لقوا مصرعهم جراء سيول اجتاحت منطقة البحر الميت، فيما اعتبر 36 شخصا في عداد المفقودين.

وكشفت السلطات الأمنية عن وجود عدد آخر من الطلبة العالقين، بينما قامت فرق الدفاع المدني مدعومة بمروحيات وقوارب بإنقاذ 10 أشخاص حتى الآن، دون أن تحدد عدد الأشخاص الذين جرفتهم السيول.

وتوجه رئيس الوزراء الأردني إلى منطقة البحر الميت لمتابعة عمليات الانقاذ سيما طلبة مدرسة داهمتهم السيول هناك.

وطلب عمر الرزاز من كافة الوزارات التحرك فورا للتعامل مع الأوضاع الطارئة وتوفير الآليات والقوى البشرية.

وأوعز رئيس الوزراء إلى كافة الأجهزة المدنية والعسكرية بالتحرك الفوري إلى الموقع ومتابعة الحادث ميدانيا.

و قد شارك في البحث طائرات مروحية وآليات من وزارتي البلديات والأشغال العامة وشركة البوتاس العربية للتعامل مع الحادث.