ميغان ماركل ترتكب خطأ فادحا في تونغا ؟!

جهينة نيوز

ارتكبت دوقة ساسكس وزوجة ولي العهد البريطاني الأمير هاري، ميغان ماركل خطأ فادحاً بترك الملصق التجاري يتدلى من ملابسها عندما وصلت إلى تونغا اليوم، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وكانت الممثلة الأمريكية البالغة من العمر 37 عاماً ظهرت بفستان طويل أحمر خفيف، حيث حرصت أن يتطابق لون ثوبها مع لون العلم الوطني في تونغا التي زارتها لمدة 90 دقيقة في اليوم العاشر من جولتها جنوب المحيط الهادئ.

الجدير بالذكر أن ميغان ماركل تقوم حاليا مع زوجها بجولة زيارات رسمية بدأت في سيدني بأستراليا، وتستغرق 16 يوماً في أستراليا ونيوزلاندا وفيجي وتونغا.