مجلس الأمن الروسي ينعقد بشأن سورية

جهينة نيوز

أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش الأوضاع في سوريا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي.

وقال بيسكوف للصحفيين: "جرت مناقشة الوضع السوري والمدى الذي وصلت إليه التسوية السياسية هناك، وذلك في إطار التحضير للقاء المزمع عقده السبت المقبل بين قادة روسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا في مدينة اسطنبول التركية "

وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف، ورئيسا هيئتي مجلس الدوما الروسي (البرلمان) فالينتينا ماتفيينكو، وفياتشيسلاف فولودين، ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو.