أكثر من 110 مستوطن صهيوني يدنسون الأقصى المبارك

جهينة نيوز

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات العدو الصهيوني.

وأفادت وكالة "فلسطين الآن" ان أكثر من 110 مستوطن اقتحموا المسجد ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهي

كل" المزعوم، ومحاولات لأداء طقوس تلمودية في باحاته.

وواصلت الشرطة الصهيونية فرض قيودها على دخول الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية عند الأبواب، وسط انتشار لعناصرها بالمسجد.

وتوافد عشرات المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتل إلى المسجد منذ الصباح، وتوزعوا على حلقات العلم وقراءة القرآن الكريم، وتصدوا لاقتحامات المستوطنين.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا (عدا الجمعة والسبت) لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة وعلى فترتين صباحية ومسائية، فيما تتضاعف اعداد المقتحمين خلال الأعياد اليهودية.