الإماراتي محمد المازم يعود للغناء الرومانسي بعد الاعتزال والإنشاد االديني

جهينة نيوز

فاجأ الفنان الاماراتي المعتزل (محمد المازم) جمهوره، بعد أن قرر التوجه للإنشاد الديني عام 2007، بالعودة إلى الغناء وإطلاق أغنية رومانسية بعنوان "ظروف الوقت".

ورحب نجومٌ كثر بعودة المازم إلى الغناء، منهم الفنانة رويدا المحروقي والتي قالت: "مبروك العودة، صراحة لا أستطيع الانتظار لسماع أغنيتك الجديدة"، وتأتي الأغنية بعد 11 عاماً من توقف محمد المازم عن إطلاق الأغنيات التجارية.

الأغنية من إنتاج المازم الخاص، وتحمل توقيع سالمين المنصوري على صعيد الكلمات، وألحان مغرم وتر، وتوزيع محمد صالح، فيما إختار عدداً من المواهب الإماراتية الشابة لمشاركته في أداء الأغنية

يُشار إلى أنّ المازم كان قد قدّم 15 ألبوماً غنائياً في مسيرةٍ فنّية إمتدّت على مدى 16 عاماً، وقرّر الإبتعاد عن الساحة عام 2007، مشيراً إلى الأغنية العربية تشهد انحداراً كبيراً في مستواها، والأغنيات العاطفية لا تعود بالمنفعة على أحد.