تحت قبة المجلس: وزير الدفاع يتحدث عن التسريح ورفع الفيش للاحتياطيين!

جهينة نيوز

تناقل العديد من أعضاء مجلس الشعب العديد من الروايات حول كلام وزير الدفاع علي أيوب عن تسريح دورات في الجيش ورفع الفيش عن مئات آلاف الاحتياطيين فمنهم من أشار إلى أن أيوب أكد أنه تم رفع الدعوى الاحتياطية عن 800 ألف وأنه يتم حاليا دراسة تسريح دورتي 103 و 104.

وعقد المجلس جلسة مغلقة استمع فيها لعرض أيوب عن الوضع العسكري ومن ثم الإجابة على أسئلة النواب.

ونشرت النائب أميرة استيفانو على صفحتها الشخصية على الفيسبوك أن وزير الدفاع أكد أن مرسوم العفو شمل 800 الف الى حين استدعائهم من جديد، ناقلة عن وزير الدفاع تأكيده أن 8000 شخصا التحقوا بعد صدور المرسوم ما يوفر فرصة للتسريح.

كما نشر النائب محمد فواز نقلا عن وزير الدفاع أن الرئيس بشار الأسد وجه وزير الدفاع بدراسة بتسريح الدورات حسب القدم.

الوطن اون لاين