ترامب يأمر بتحرك جيشه نحو الحدود لهذا السبب!

جهينة نيوز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قوات الجيش ستتحرك لحماية حدود الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" اليوم الخميس: إنه "يحرك الجيش لحماية الحدود الأمريكية حيث تواصل قافلة من المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى السفر عبر المكسيك في طريقها إلى الولايات المتحدة.

وذكر الرئيس الأمريكي: "أحرك الجيش من أجل حالة الطوارئ الوطنية هذه سيتم إيقافهم!".

​وقال ترامب في تغريدة أخرى: "جزء كبير من الغضب في بلادنا ناتج عن التقارير الكاذبة لوسائل الإعلام ذات الأخبار الزائفة"، وأضاف: "ينبغي على وسائل الإعلام تطهير نفسها وأفعالها بسرعة".

​وكانت الخارجية الأمريكية، أعلنت الأربعاء الماضي، أن وزير الخارجية، مايك بومبيو بحث مع نظيره المكسيكي لويس فيدجاري، قافلة المهاجرين المتجهة إلى الولايات المتحدة من أمريكا الوسطى. وأشار البيان إلى أن" وزير الخارجية الأمريكي، رحب بالتعاون المستمر بين المكسيك ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين وأكد أن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في هذه الجهود".

واحتشد الآلاف من المهاجرين، أغلبهم من هندوراس، في مدينة تاباتشولا الحدودية المكسيكية في مطلع الأسبوع بعدما وصولهم سيرا على الأقدام من حدود غواتيمالا في تحد لتهديدات ترامب بغلق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك إذا تقدموا، وكذلك تحذيرات من الحكومة المكسيكية.