بوتين: روسيا لا تهدد أحدا وتلتزم بتعهداتها بمجال الأمن الدولي والرقابة على الأسلحة

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تنفذ بشكل صارم التزاماتها مجال الأمن الدولي ومنفتحة للحوار مع الشركاء لصالح الاستقرار في العالم، لكن يجب القيام بكل ما بوسعنا لحماية البلاد، مشددا على ضرورة رفع مستوى التجهيز العملياتي والقتالي للجيش الروسي مع الاخذ بالاعتبار العملية في سوريا وطبيعة التهديدات المحتملة.

وقال بوتين خلال لقائه في حفل ترفيع ضباط: " روسيا لا تهدد أحدا، وننفذ بصرامة التزاماتنا في مجال الأمن الدولي ومراقبة التسلح، ونحن دوما منفتحين على العمل البناء مع الشركاء من أجل تحقيق الاستقرار. في الوقت نفسه ، واجبنا هو أن نفعل كل ما هو ضروري لحماية موثوقة للوطن حماية ضد أي تهديدات محتملة".

وأضاف أنه يجب رفع مستوى التحضير العملياتي والقتالي للقوات "مع الاخذ بالاعتبار خبرة العمليات في سوريا وطبيعة التهديدات".

كما دعا الرئيس الروسي إلى تشديد الرقابة بجدية على حركة الأسلحة، مطالبا الحرس الوطني بتقديم مقترحاته لتعديل القوانين.

وقال بوتين بهذا الخصوص: "في إطار صلاحياتكم عليكم فورا اعتراض انتهاكات النظام العام. وألفت الانتباه خصوصا إلى ضرورة تشديد الرقابة جديا في مجال حركة الأسلحة. أنتظر منكم هنا مقترحات محددة، بما في ذلك ذات طابع تشريعي".

سبوتنيك